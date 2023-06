Minorenne uccisa a Roma | il cadavere trovato in un carrello della spesa accanto ai cassonetti dei rifiuti C’è un sospettato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il corpo senza vita di una donna è stato riintorno alle 16 di mercoledì nel quartiere di Primavalle, nella periferia nord-ovest di. La vittima è unana. Il suosi trovava dentro unaideidi via Stefano Borgia. Sul posto sono subito arrivati i poliziottiSquadra Mobile, gli agenti del commissariato Primavalle e Monte Mario e la Polizia Scientifica per i rilievi. Le indagini per chiarire quanto accaduto ed eventuali responsabili sono in corso. Al vaglio degli inquirenti c’è la posizione di un ragazzo, anche lui minore di 18 anni, che sarebbe stato visto uscire da uno stabile con il ...

Potrebbe essere stataa coltellate. Viene subito allertata la Scientifica per tutti i rilievi. Ma per ora il macabro ritrovamento resta un mistero. Si stanno setacciando tutti gli elenchi ...La chiesa dove è statae nascosta per 17 anni il corpo di una ragazza, non può essere riaperta al culto.... sabato 13 marzo, nel quartiere londinese di Clapham Common per ricordare Sarah Everard , la donna rapita enei giorni scorsi mentre tornava a casa. Durante la veglia si sono registrati ...

Roma, minorenne uccisa a coltellate, il corpo in un carrello della spesa a Primavalle. «Un giovane portato in ilmattino.it

Giallo a Primavalle: il corpo di una donna è stato trovato dentro un carrello della spesa nel pomeriggio di oggi. La vittima sarebbe una minore di origini straniere. Uccisa con ...E' una minorenne romana la ragazza trovata morta in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto dell'immondizia a Primavalle. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di un ragazzo, anche egli ...