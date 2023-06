“Mille e una Nota” | stasera ad Airola il saggio spettacolo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Gran galà in note per salutare la conclusione dell’anno accademico. Una tre giorni all’insegna dell’arte musicale quella che si svilupperà adsu iniziativa dell’Accademia musicale “e una”, riferimento convenzionato con il Conservatorio “Martucci” di Salerno e guidato dal Direttore artistico Maestro Anna Izzo. Sarà l’“Oasi della pace”, Convento dei Frati Minori di Corso caudino, ad accogliere la tradizionale kermesse che, quest’anno, saluta i 27 anni di attività sul territorio della rinomata scuola caudina. Gli allievi delle varie fasce d’età e dei diversi strumenti si esibiranno al cospetto della platea, in quello che è un articolato programma, per mostrarsi nelle relative performance e nelle relative abilità. Ospiti d’eccezione, nella serata d’esordio di domani, il Gruppo “Kids ...