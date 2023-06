Milano | incendio di un palazzo in via Gallarate In fiamme una delle Trilogy Towers | ultimi piani devastati - VIDEO

(Di mercoledì 28 giugno 2023) A fuoco il 13esimo piano di unatre, le palazzine residenziali di via, a. Le, come riportato daicircolati in rete, si sono diffuse anche agli appartamenti superiori. Non ci sono, fortunatamente, feriti o intossicati, comunicano i Vigili del Fuoco,

La torre, attualmente, è in fase di arredamentoin un palazzo di 15 piani a. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 16.50 negli ultimi due piani in una delle "Trilogy Towers" di ...Secondo i Vigili del Fuoco, i danni dell'avrebbero reso i due appartamenti irrecuperabili. Sul posto sono giunte nove squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti, in quanto i due ...Unè divampato oggi pomeriggio a. Le fiamme si sono propagate verso le 16.50, coinvolgendo appartamenti su due piani, il 13esimo e il 14esimo, di una delle torri da quindici piani in via ...

Incendio a Milano, fiamme nelle "Trilogy towers": un appartamento devastato MilanoToday.it

Torna il fuoco nel Cagliaritano. Nel pomeriggio un grosso incendio è divampato nelle campagne fra Assemini e San Sperate, in località Sa Cannada, lungo la Statale 130.Il proprietario di un appartamento ha raccontato a MilanoToday che l'allarme antincendio della torre interessata dalle fiamme non è entrato in funzione ...