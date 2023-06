Milano | imbrattato con frasi offensive il murale dedicato a Berlusconi davanti alla casa d’infanzia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Vandali all’opera anche contro la memoria di Silvio. In meno di 24 ore ailche ritrae il Cavaliere “Self-Made Man” dell’artista aleXsandro Palombo è statocon scrittee ingiuriose. Ilè apparso ieri mattina nel quartiere Isola di, proprioallo stabile dove l’ex premier è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo.ilUn luogo simbolico, spesso protagonista degli aneddoti del Cavaliere. Che amava raccontare di essere partito da un divano letto in un salotto, che è rimasto pressoché identico, per andare ...

Già vandalizzato il murale realizzato anel quartiere Isola di, in via Volturno, davanti allo stabile dove Silvio Berlusconi è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo. Quella casa è stata spesso al ...... dal lato sinistro una della più grandi case popolari di, di fronte, sempre a sinistra (... "Scommetto che tra qualche ora lo avranno già" dice un altro abitante della zona decisamente ...In altre occasioni si contesta agli attivisti di aver deturpato oopere d'arte, ma anche ... Si tratta di provvedimenti che limitano la libertà personale: se una persona residente a...

Milano, imbrattato il murale di Silvio Berlusconi nel quartiere Isola Giornale dei Navigli

Già vandalizzato il murale realizzato a Milano nel quartiere Isola di Milano, in via Volturno, davanti allo stabile dove Silvio Berlusconi è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella ...Il disegno dell'artista Palombo davanti al palazzo dove è cresciuto il Cavaliere Via Volturno è l'Isola che non c'è. Il quartiere di Silvio Berlusconi lo ama poco e lo celebra ancora meno. Abitava nel ...