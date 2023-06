(Di mercoledì 28 giugno 2023), 28 giu. (Adnkronos) - Axa Im Alts ha terminato il progetto di rigenerazione di91, un edificio ad uso misto originariamente consegnato alla città dinel 2003 da Renzo Piano Building Workshop e riqualificato vent'anni dopo dallo stesso team di professionisti. Con una superficie complessiva di oltre 80mila metri quadri, di cui 47mila di uffici affittabili e un grande spazio verde,91, gestito da Axa Im Alts per conto dei propri clienti, è uno degli edifici più grandi di. L'inaugurazione si è tenuta oggi, alla presenza di relatori di spicco, fra cui il sindaco diGiuseppe Sala, rappresentanti di Renzo Piano Building Workshop e di Axa Im Alts. La completadell'edificio ha ...

Pare proprio che adpiaccia costruire spazi comuni, attraversabili. Penso alla piccola piazza ... la compenetrazione tra pubblico e privato è una direzione che seguiamo, non solo a. A volte ......a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione, 28 ... Claims Director del Gruppo assicurativoItalia - Abbiamo immediatamente attivato il programma ...: inaugurazione del primo campus urbano organizzato da. Ore 19,00. Via Monte Rosa, 91. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,00 Comunicazioni presidente Consiglio su Consiglio Ue (...

Milano: Axa Im conclude riqualificazione nuovo campus urbano di Monte Rosa La Sicilia

Un nuovo polo per uffici e non solo, che punta anche a ospitare tanta cultura. L’ex sede del Sole 24 Ore si trasforma, con un’operazione immobiliare ambiziosa. A seguire l’inaugurazione ufficiale del ...Dall’inizio dell’emergenza, il Gruppo assicurativo AXA Italia ha prontamente attivato una vera e ... per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Milano, 28 giugno 2023 ...