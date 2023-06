Milan | Sportiello | “Sono milanista dalla nascita | voglio ripagare la fiducia del club”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “ista, vengo da una famiglia diisti: è un sogno che diventa realtà, un motivo d’orgoglio”. Prime parole da nuovo portiere rossonero per Marco, il cui arrivo a parametro zero dall’Atalanta è stato ufficializzato dal. Per lui contratto fino al 2027. “lache mi ha dato la società in campo e nel quotidiano – continua ai canali ufficiali del–. Per me è un grande onore,molto contento di essere qui, darò tutto me stesso”. Cresciuto nel mito di Sebastiano Rossi (“mi piaceva molto il suo modo di stare in porta”), farà da vice a Mike Maignan, “un portiere fortissimo, fra i migliori al mondo. Per me sarà importante ...