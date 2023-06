Milan | Sportiello | 'Rossonero dalla nascita Posso imparare tanto da Maignan | ho grande stima per Pioli'

FOTOGALLERY Foto Twitter ACContinua gallery %s Foto rimanenti serie a, arriva: gli acquisti ufficiali La finestra estiva di mercato inizierà il 1° luglio, ma non mancano ...ore 11:10 -è un nuovo giocatore delIl portiere ex Atalanta firma fino al 2027. Dagli account ufficiali della società: ore 10:51 - Onana potrebbe firmare per lo United già venerdì (...Commenta per primo Il mercato delsi è ufficialmente aperto . Dopo l'annuncio e l'arrivo a parametro zero di Marconella giornata di oggi, il club rossonero si è mosso per cominciare a riempire le caselle vuote nello ...

UFFICIALE: Marco Sportiello è un nuovo giocatore del Milan, contratto fino al 2027. Indosserà... Milan News

Marco Sportiello, nuovo giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole a Milan TV: "Sono milanista dalla nascita, vengo da una famiglia di milanisti, quindi per me è un sogno che si avvera. E' un ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio Primavera, dopo due stagioni, quest’anno è tornata in Primavera 1. La società biancoceleste, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato lo speciale “Tutti per 1”, ...