Milan | Sportiello in versione ‘anime’ | il video del nuovo portiere rossonero

2023 - 06 - 28 14:31:29, ufficialeIlha ufficializzato l'arrivo di Marco. L'ex Atalanta sarà il nuovo vice di Maignan. 2023 - 06 - 28 14:30:26, in serata l'...Dopo l'addio di, ala parametro zero, anche Musso potrebbe salutare. Su di lui c'è la Fiorentina, alla ricerca di un nuovo numero uno, e il Fenerbahce. 2023 - 06 - 27 18:16:47 ...... c'è l'accordo di massima tra le parti E' unscatenato in queste prime battute del mercato estivo. Dopo aver accolto e firmato i due portieri Marcoe Noah Raveyre a parametro zero (...

Un'altra giornata di calciomercato, che inizia a diventare sempre più frizzante giorno dopo giorno. Questi sono i movimenti ed i rumors più interessanti della giornata. Ormai il Milan ha chiuso i prim ...Marco Sportiello, intervistato da Milan TV, ha commentato così il suo rapporto con Stefano Pioli con cui ha già lavorato alla Fiorentina: "Ho fatto un anno con lui a Firenze.