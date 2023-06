Milan | Sacchi | 'Maldini paga la spietatezza americana sugli affari Le sconfitte in Europa'

è fatto così. Sarà perché, parafrasando Ryan Giggs - attaccante del Manchester United e poi ... che gli chiedeva come avesse fatto a far nascere in Italia una squadra come il suo, che per ...Commenta per primo Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Arrigoha parlato anche della stagione di Charles De Ketelaere con la maglia del: 'Alcune sue qualità si sono viste, all'inizio in Italia anche Platini ha fatto fatica'.Simone Inzaghi è appena fuori dalla top 10 15) ARRIGOe Parma) media punti: 1,85 292 punti totali in 158 panchine 14) GENNARO GATTUSO (e Napoli) media punti: 1,86 227 punti ...

Sacchi: "Vincere coi debiti è barare. Sono d'accordo con RedBird..." Milan News

Intervistato da La Nazione, l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato così dell'addio di Maldini al club rossonero: "Paolo per me ha fatto benissimo in queste stagioni. Due anni fa quale ...Blog Calciomercato.com: Ei fu. Siccome immobile, Dato il mortal sospiro, Stette la spoglia immemore Orba di tanto spiro, Così percossa, attonita La terra al nunzio sta, ...