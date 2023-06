Milan | non tramonta la pista Reijnders

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ruben Loftus Cheek per coprire il buco che ha aperto Sandro Tonali, ma ila centrocampo non può e non vuole fermarsi anche perché...

I due club hanno raggiunto l'accordo economico per una cifra vicina ai 23 milioni di euro, bonus inclusi, ma il sì del croato ancora è arrivato. Ieri visite mediche e firma per Marcus Thuram con l'Inter, mentre il Milan di RedBird infila il ... occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e solo per la ...

Repubblica - Milan, non solo Loftus-Cheek: Pioli vuole anche un regista, si valuta Reijnders dell'Az Alkmaar Milan News

Dopo Ruben Loftus-Cheek, il Milan prova a infoltire il suo nuovo centrocampo in vista della prossima stagione con un altro colpo all’estero. Come si legge Repubblica, il Diavolo sarebbe in pressing su ...Intervistato da La Nazione, l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato così dell'addio di Maldini al club rossonero: "Paolo per me ha fatto benissimo in queste stagioni. Due anni fa quale ...