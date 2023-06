Milan | Loftus - Cheek atterrato a Linate | ora le visite mediche

(Di mercoledì 28 giugno 2023)O - Rubenè sbarcato ao in tarda serata . Il centrocampista inglese, dunque, è sceso dal volo ae per la prima volta ha messo piede in città, sponda rossonera. L'ex ...

MILANO - Ruben- Cheek è sbarcato a Milano in tarda serata . Il centrocampista inglese, dunque, è sceso dal ... L'ex Chelsea è pronto ad abbracciare il progetto deldel futuro .Il nuovosta prendendo piano piano forma. Dopo l'acquisto di Ruben- Cheek dal Chelsea , il club rossonero ha trovato l'accordo per l'ingaggio di Luka Romero . Il giocatore argentino classe 2004, ...2023 - 06 - 28 14:30:26, in serata l'arrivo di- Cheek Previsto in serata l'arrivo di- Cheek a Milano, domani le visite mediche. Tutto fatto per il centrocampista, che si ...

Milan, è fatta per Loftus-Cheek: in serata atterra a Linate La Gazzetta dello Sport

È iniziata l'avventura del centrocampista inglese con i Rossoneri. Già programmate le visite mediche e la firma sul contratto.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...