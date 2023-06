... che seguirà così le orme di papà George (Pallone d'Oro 1995 col) sbarcando in Serie A per ...di giocarsi la carta Ranocchia come contropartita per abbassare le richieste del presidente, che ...e ricorsi: il bosniaco non sarà più dell'Inter, e su Lukaku non c'è nulla di certo nel ... Resta tra gli altri in corsa il, che sembrava in pole per assicurarsi il ragazzo. E invece, come ...1 Nelle stesse ore in cui il Newcastle perfeziona il colpo Tonali dal, il Tottenham si muove per far volare a Londra Guglielmo Vicario : il portiere che a breve ...del presidente Fabrizio, ...

Milan, Corsi: “Vorrei confermare ancora Baldanzi, ma…” Pianeta Milan

Milan, si continua a trattare per Christian Pulisic: il Chelsea vuole 25 milioni di euro. Il Milan, per ora, si è fermato a 15.Thuram firma con l'Inter, mentre rimane in bilico il futuro di Romelu Lukaku: arriva la sentenza sull'attaccante belga ...