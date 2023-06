Commenta per primo Non solo Christian Pulisic. L'esterno statunitense classe '98 non è l'unico obiettivo perseguito dalper rinforzare il proprio reparto offensivo in casa Chelsea. Secondo il Guardian , nel mirino dei rossoneri c'è anche il classe 2000 Callum Hudson - Odoi , reduce da un prestito al Bayer ...Secondo AS , sia Juventus chetengono d'occhio il 30enne spagnolo: per i rossoneri, in particolare, rappresenterebbe un'a Gianluca Scamacca e Samuel Chuwkueze , altri due attaccanti ...C'è già l'ok di Stefano Pioli , che ritiene il calciatore una buona, chi è Adama Traoré Adama Traoré nasce il 25 gennaio 1996 a L'Hospitalet de Llobregat , città di 260mila ...

Milan, c'è l'alternativa a Pulisic. E arriva sempre dal Chelsea... Calciomercato.com

Xavier Jacobelli, noto giornalista, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 e ha parlato dei movimenti di mercato del Milan: "Il vero nodo da sciogliere è ...I rossoneri hanno allacciato i contatti con l'agente dell'esterno offensivo spagnolo, che il prossimo 1 luglio sarà svincolato dopo la scadenza del contratto con il Wolverhampton. Dalla richiesta per ...