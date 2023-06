Milan | c’è il sì di Morata | la situazione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilha trovato un accordo con Alvaroper il ritorno in Serie A. Tutti i dettagli sull’attaccante Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alvaroavrebbe espresso il suo gradimento alper un possibile trasferimento. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha una clausola da 10 milioni di euro che sbloccherebbe immediatamente l’affare. Resta da capire adesso se il club rossonero vorrà andare fino in fondo per affiancare l’ex Juve a Olivier Giroud. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

FOTOGALLERY Foto Twitter ACContinua gallery %s Foto rimanenti serie a, arriva Sportiello: gli acquisti ufficiali La finestra estiva di mercato inizierà il 1° luglio, ma non mancano ...Ilè fiducioso il prossimo colpo per la mediana, complice anche un fattore che può aiutare il suo inserimento nella rosa di Pioli. LO SLOT LIBERO - Dopo questi contatti avviati, ilconta ......recenti vicende del Napoli rilette alla luce del capolavoro di Collodi con un ringraziamento finale a Rudi Garcia Funnels representing Pinocchio are displayed at the Triennale Design Museum in...