Milan | avanti con Mirante

Le altre rose di Serie A: Inter 13° e14° . Manchester City, Arsenal e Chelsea sul podio . ...si assesta in terza posizione esclusivamente grazie alla campagne acquisti faraoniche portate...Certamente non ha il seguito di tifosi che hanno ad esempio club quali la Juventus, ilo l'... perché un universale può agevolmente fare le veci del giocatore che si è spinto ino che ...Abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e siamo convinti di portarlanel tempo ... Gilardino allena il Genoa, che derby con l'ex compagno di squadra al: " Siamo grandi amici, ci ...

Mercato Milan, avanti su Pulisic: c’è però un ostacolo Calcio in Pillole

Il Milan è in forte pressing per Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia. Nelle ultime ore, come vi abbiamo già raccontato (CLICCA QUI) il club rossonero si è ...Uno dei nomi più chiacchierati nel mercato italiano è sicuramente quello di Alvaro Morata. Da tempo, infatti, si vocifera di un suo ritorno nel Bel Paese, con Milan e Roma in prima linea per lui. A so ...