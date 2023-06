Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra è intervenuto nell'Aula di Montecitorio dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attaccandola sulla questione dei. "...Da che cosa dobbiamo difenderci Dai 100 bambini che in quella stiva sono finiti in fondo al mare Jonio, dai bambini morti a Cutro", le parole didi Sinistra Italiana alla Camera dopo le ...E della coalizione fa parte anche Sinistra italiana di Nicola, uno dei primi a ... Intanto Frontex, a proposito del naufragio diche ha provocato 82 morti, ha fatto sapere che Atene ...

Migranti, Fratoianni (Avs): “Il governo è cinico e inadeguato, ma da cosa dobbiamo difenderci Globalist.it

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a32b7bab-6252-f3d6-e07b-1fbe9c3046 ...Migranti, Fratoianni a Meloni: Da cosa c' da difendersi, da bambini morti in mare Lo dica da madre ...