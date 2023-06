(Di mercoledì 28 giugno 2023), in questo periodo, si sta concedendo un po' di giorni di relax con la sua famiglia. Dopo il suo soggiorno in Costiera Amalfitana , è stata la volta delle vacanze in, luogo ...

, in questo periodo, si sta concedendo un po' di giorni di relax con la sua famiglia. Dopo il suo soggiorno in Costiera Amalfitana , è stata la volta delle vacanze in Romagna , luogo ...... sempre in questa sua intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna , ha anche voluto parlare nel dettaglio del suo rapporto d'amicizia con, la quale è sempre molto attiva su ...in vacanza si sposta in Romagna per godersi i piatti tipici locali. La showgirl ha, infatti, pubblicato sui social delle stories di Instagram in cui indica alla figlia Sole Trussardi ...

Michelle Hunziker, vacanza in Romagna: «Si sta da Dio». Poi la frase malinconica leggo.it

Michelle Hunziker, in questo periodo, si sta concedendo un po' di giorni di relax con la sua famiglia. Dopo il suo soggiorno in Costiera Amalfitana, è stata la volta delle vacanze ...Aurora Ramazzotti torna a parlare di sport con i suoi follower sui social. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, durante la gravidanza, raccontò ai suoi fan che aveva deciso ...