'Mia figlia mi ha parcheggiato qui'. La solitudine di Massimo nella Rsa

L'anziano padre si sfoga con la nostra cronista e racconta come la sua vita ora sia piena 'di solitudine'...di Azucena Villaflor , fondatrice delle Madri di Plaza de Mayo - . N on posso dimenticare che da lì hanno gettato il corpo dimadre " . Per la giornalista Lewin il ritorno dell'aereo e la ...Senza i sostenitori non potremo continuare a crescere e ad aiutare i ragazzi come". Sebbene si tratti di uno strumento abbastanza diffuso, molti italiani ancora non sanno che scegliere ...

Fermate mentre vanno contromano: Mia figlia sta per partorire. Ma trasportavano hashish Fanpage.it

Una settimane da incubo per colpa di una puntura di zecca. «Adesso mio figlio è in fase di ripresa», racconta la madre ancora in ansia. «Grazie alla terapia presa per tempo, antibiotici, cortisone e ...Viareggio, 28 giugno 2023 - Viaggio nelle Rsa, il capolinea degli anziani. Accompagnati dai volontari dell’Avo, uomini e donne, che per puro spirito di solidarietà dedicano tempo a malati e anziani, c ...