“Mi hanno truffata usando la voce contraffatta di mio nipote che fingeva di essere in pericolo | mi sono sentita vecchia e inutile” | il racconto di Laura Efrikian

(Di mercoledì 28 giugno 2023)nel giorno del suo compleanno., 83 anni, prima moglie di Gianni Morandi, mamma di Marianna e Marco e nonna di Jacopo ha raccontato al Corriere della Sera di come il 14 giugno “verso le 3 di pomeriggio” quando “la mia amica-segretaria Arianna non c’è e gli sciagurati lo sapevano, devono avermi spiato” è stata. Cosa è accaduto? “Suona il telefono fisso. Rispondo. E riconosco laconcitata di mioJacopo: ‘Nonna, papà è nei guai, devi aiutarci, per favore, ora ti spiego ma fai in fretta!’. Non era lui, ora lo so, ma un attore con la, ormai le clonano,abilissimi, poi me l’spiegato. Mi farfuglia che Marco aveva comprato un costoso macchinario per i ...

