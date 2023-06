Metro B chiusa tra Castro Pretorio e San Paolo | Atac | attivi bus sostitutivi

(Di mercoledì 28 giugno 2023)B di Romatra le fermate die San. Mercoledì di disagi per chi si sposta con lapolitana a Roma: dalle prime ore del mattino,ha comunicato la chiusura in ...

B di Romatra le fermate di Castro Pretorio e San Paolo . Mercoledì di disagi per chi si sposta con la metropolitana a Roma: dalle prime ore del mattino, Atac ha comunicato la chiusura in ...Martedì sera la seconda edizione del concerto organizzato dal rapper Fedez in piazza Duomo a Milano. Di seguito tutte le modifiche disposte da Atm sul trasporto pubblicoAl termine della gara,proprio da Milinkovic - Savic con una pennellata su punizione, Sergej ... in Champions League, ovunque: forza fisica poderosa, une novantadue centimetri di presenza ...

Concerto Love Mi a Milano: stazione metro Duomo chiusa e tram ... Fanpage.it

Metro B di Roma chiusa tra le fermate di Castro Pretorio e San Paolo. Mercoledì di disagi per chi si sposta con la metropolitana a Roma: dalle prime ...Potrebbe essere una rivoluzione mancata la nuova fermata della Metro C a Piazza Venezia. Un’occasione persa non per il valore il sé della stazione – prossimo avamposto centrale della terza metropolita ...