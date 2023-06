... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni, natura, animali Sanità ... Ma facciamo unindietro. "L'opposizione in consiglio comunale ci ha chiesto perché non avessimo ...... all'altezza della carrabile didei Barabini dove è stato ripristinato il muro dopo un crollo ...di argine sulla sponda destra per evitare l'esondazione del corso d'acqua in caso di fenomeni...... all'altezza della carrabile didei Barabini dove è stato ripristinato il muro dopo un crollo ...di argine sulla sponda destra per evitare l'esondazione del corso d'acqua in caso di fenomeni...

Meteo: passo indietro del caldo, tornano piogge e temporali Gazzetta del Sud

Se una relazione va avanti da tempo è giusto legalizzarla ... LAVORO: Si prospettano associazioni e collaborazioni soddisfacenti e rispetto al passato quantomeno ora ci sono maggiori opportunità, ...24 GIUGNO - MESSICO - Le temperature di oltre 40 gradi e la prolungata siccità hanno provocato un forte abbassamento del livello del fiume Grijalva, in Messico. E dalle acque è emersa una chiesa del X ...