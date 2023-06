Meteo mercoledì | isolata instabilità sull’Italia I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 giugno 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, le prove tecniche per l’espansione dell’anticiclone delle Azzorreiniziano già a dare i primi problemi. Una veloce perturbazione atlantica collegata ad un minimo di bassa pressione sul Baltico limerà il bordo orientale dell’alta pressione per portare dei temporali, anche intensi su parte del Nord. L’associata a questo fronte avrà una storia su alcune regioni anche nella giornata dima la situazione che ci preoccupa di più è l’evoluzione di una saccatura fredda nord atlantica che riuscirà a raggiungere la Francia giovedì e venerdì anche l’Italia. Ormai non ci sono più molti dubbi sulla sua evoluzione, i primi forti temporali li avremo già entro la sera di giovedì su una parte del Nord e poi venerdì il ...