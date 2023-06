Meteo | in Lombardia da domani precipitazioni sui rilievi | venerdì instabilità in aumento

Vediamo nel dettaglio le previsionisullacon focus in particolare per la città di Milano . Previsioniper oggi a Milanooggi - Al mattino avremo tempo stabile con ......in transito versoed Emilia Romagna nella notte. Temperature minime in diminuzione e massime stabili. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi. Previsioni...In serata atteso un miglioramento delle condizionicon cieli sereni o poco nuvolosi. Italia ... con fenomeni in transito versoed Emilia Romagna nella notte. AL CENTRO Al mattino cieli ...

Meteo Lombardia Novità Rilevanti. Possibilità di forti temporali Meteo Giornale

L’estate tarda ad arrivare nella Capitale e così, dopo le prime schiarite, le temperature scendono di nuovo spaccando il ponte lungo del 29 giugno tra piogge e timidi soli. A contribuire sicuramente u ...Pressione in diminuzione sulla Lombardia. Giovedì 29 giugno a Milano si trascorrerà una giornata con cielo spesso coperto o molto nuvoloso. La temperatura più alta si fermerà a 27 gradi, la più bassa ...