Mes | Meloni | polemiche inutili | priorità difendere interesse Italia

... non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il". Così la premier Giorgia, nell'Aula della Camera, nelle sue ...approfondimento, si va verso rinvio della ratifica. Interlocuzione governo - Ue FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Immigrazione,con Ue a Tunisi: "Soddisfatti ...Standing ovation dei deputati di Fdi nell'Aula della Camera quando la presidente del Consiglio Giorgiadelinea la sua road map sul. Restano seduti quelli della Lega. Dai banchi del Pd ...

Mes, Pnrr, Bce. Il mal d'Europa di Meloni alla prova del Parlamento Il Foglio

Roma, 28 giu. (askanews) - Il dossier sul Mes è 'una partita complessa, sulla quale io credo che l'Italia abbia obiettivi condivisi da gran ...“Non reputo utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes ...