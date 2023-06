Mes | Tajani | “Accelerare potrebbe essere controproducente | è una partita cruciale”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Spetta ovviamente al Parlamento deliberare sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità e deciderne i tempi. Ma un’indebita accelerazionerivelarsi. E ridurre la leva negoziale del nostro paese nel contribuire a disegnare una nuova governance economica europea”. Così il ministro degli Esteri Antonio, che oggi e domani sarà in missione a Bruxelles, durante il question time alla Camera rispondendo a un’interrogazione sulla ratifica del Trattato che modifica il Mes. Mes,: evitiamo accelerazioni indebite “Insomma non è soltanto il Mes il tema sul quale discutere – spiega– è un pacchetto più ampio, che riguarda tutta la politica finanziaria, che devemessa al servizio dell’economia reale. Quindi è una...

