Mes | Schlein | “Meloni mette in imbarazzo l’Italia con gli interlocutori internazionali” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Tenere bloccati venti Paesi per ragioni ideologiche e per non dire la verità alle italiane e agli italiani, e cioè che ratificare il Mes non vuol dire chiederne l’attivazione vuol dire essere un governo irresponsabile. Eci stando inanche rispetto agli altri”. Così la segretaria del Pd Ellyin un punto stampa a Bruxelles parlando del Mes. “Non ho mai visto un episodio in cui la maggioranza diserta un voto sul Mes e lascia l’opposizione da sola a votare – ha aggiunto – Questo è il segno delle loro enormi divisioni ma anche della irresponsabilità di questo governo rispetto a impegnichesi è assunta”. “Ratificare le modifiche al quel trattato non significa chiedere ...