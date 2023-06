Mes | risoluzione Pd | ' riforma necessaria | da completare con la ratifica'

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu (Adnkronos) - "E' necessario, altresì, in un contesto di crisi, come quella in corso nei sistemi bancari americano e svizzero, preservare la stabilità finanziaria dell'UE e della zona euro e garantire la resilienza del sistema bancario europeo, attraverso il rafforzamento dell'Unione Bancaria e il completamento delladel MES, attraverso lada parte dell'Italia dell'accordo modificativo del trattato istitutivo". E' quanto si legge nelladepositata dal Pd alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.

... abbiamo ricordato la dichiarazione dell'Eurogruppo del novembre, in cui abbiamo concordato di procedere con la riforma del, per stabilire un sostegno comune al Fondo diunico e per ...... abbiamo ricordato la dichiarazione dell'Eurogruppo del novembre 2020, in cui abbiamo concordato di procedere con la riforma del, per stabilire un sostegno comune al Fondo diunico ...La riforma del, quella incorporata nel trattato emendato, prevede che il Meccanismo europeo di stabilita' diventi il 'backstop' finanziario di ultima istanza per ladelle banche. Il ...

Ultimo'ora: Mes: risoluzione Pd, 'riforma necessaria, da completare ... La Svolta

Il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, si rivolge al presidente del Consiglio europeo e dell’Euro summit Charles Michel, ribadendo l’importanza della ratifica del Mes “ La ratifica del Tratta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...