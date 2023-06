Mes | Meloni si scalda | priorità difendere interesse nazionale italiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari come ad esempio il Mes". Così la premier Giorgia, nell'Aula della Camera, nelle sue ...

"Non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari come ad esempio il". Così la premier Giorgia, nell'Aula della Camera, nelle sue comunicazioni in vista del consiglio europeo."L'interesse dell'Italia oggi - ha detto la premier - è affrontare il negoziato ...: 'Prima questione di metodo per interesse nazionale' Sulnon arretra : 'Non reputo utile all'Italia alimentare una polemica interna sul. L'interesse dell'Italia è ...... non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il". Lo ha detto la premier Giorgianelle comunicazioni alla ...

Mes: Meloni, prima questione di metodo per interesse nazionale Agenzia ANSA

Nel corso del vertice di domani e venerdì a Bruxelles, i leader dell'Ue discuteranno della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, ma anche di economia, difesa e migrazione. 'Prima questi ...AGI/Vista - "Non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes. L'interesse dell'Italia ... italiano", le parole di ...