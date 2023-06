Mes | Meloni | “Polemiche inutili | difendiamo l’interesse nazionale” E l’aula applaude video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Un’Italia forte e credibile fuori dai confini nazionali è soprattutto un’Italia capace di affermare gli interessi e i bisogni dei suoi cittadini”. Alla vigilia di un importante Consiglio europeo, come quello che si terrà giovedì e venerdì, il presidente del Consiglio Giorgianel corso delle comunicazioni alla Camera ha ribadito “l’orgoglio” per la ritrovata centralità che l’Italia ha saputo conquistarsi nei consessi europei e internazionali. È un orgoglio che si esprime nei confronti di quanti con il governo di centrodestra la “preconizzavano isolata”, ma anche e forse soprattutto nella consapevolezza che ora il Paese può davvero incidere, con la forza “della sua tradizione di dialogo e del suo ruolo geopolitico”, in dinamiche che escono dai confini nazionali e che impattano a livello europeo e globale. Dunque, è forte di questa “responsabilità” che l’Italia ...

Mes: Meloni, prima questione di metodo per interesse nazionale Agenzia ANSA

Roma, 28 giu. (askanews) - "Non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari come ad esempio il Mes". Così la premier Giorgia Meloni, nell'Aula ...Comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue. Sull'Ucraina: "Italia lavora per pace giusta e duratura". Sui migranti: "Impegno in ogni sede a stroncare traffico di esseri umani" ...