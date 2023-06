Mes | leghista Crippa | “Restiamo contrari | mi pare che anche premier la veda come Salvini…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) 'non va ratificato perché ce lo chiede la Ue' Sulla ratifica del Mes “rimaniamo su una posizionea,detto da Salvini, che ha spiegato la nostra posizione, dicendo che non serve ora all’Italia e che ci sono altri strumenti per finanziare il debito del paese”. Lo dice all’AdnKronos Andrea, vicesegretario della Lega. “Il Mes – sottolinea – non va ratificato perché ce lo chiede la Ue. Miche Giorgia Meloni, ha ribadito le stesse cose dette da Salvini”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.