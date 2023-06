Mes | la prossima settimana il voto in Aula Le pressioni Ue | la «logica di pacchetto» di Meloni e le ironie dell’opposizione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) C’è una roadmap temporale per la discussione del Parlamento sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità il cui nuovo Trattato è stato sin qui ratificato da tutti e 20 i Paesi della zona euro tranne l’Italia. Dopo mesi di melina da parte delle forze di maggioranza, che restano scettiche (Lega e Fdi in particolare) sullo strumento, venerdì 30 giugno, dopodomani, si terra la discussione generale. Quindi la, entro giovedì 6, si voterà sulla questione. Ma non è detto che ciò significhi che l’dovrà pronunciarsi con un sì o un no alla ratifica del nuovo Trattato. È possibile infatti che ai voti venga messa invece un rinvio della decisione stessa, magari, come filtrato negli ultimi giorni da ambienti di maggioranza, a dopo l’estate. A confermare indirettamente che questa potrebbe essere la strada che intraprenderà la ...

