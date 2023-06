Mes | Conte | ' Meloni ridicola si dichiara Tafazzi | tratta pacchetto che sarà pacco per Italia' **

: Meloni riscopre la logica del pacchetto cara a Giuseppe. "È una partita complessa, sulla quale io credo che l'Italia abbia obiettivi condivisi da gran parte delle forze politiche e che ......per Schlein e', apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. 'La guerra, il circo e il silenzio', si legge a centro pagina. Nel fondo spicca il Consiglio Ue, che si terrà a breve ('Bce,, ......, Trump, Cina, Ucraina. "La politica estera tra Pd e M5s è un problema", dice Provenzano Perché il Molise è una débâcle pere Schlein (e perché rafforza il governo) Il voto in Molise in ...

**Mes: Conte, 'Meloni ridicola si dichiara Tafazzi, tratta pacchetto ... La Nuova Ferrara

Se vuole compiacere tutti finirà per non compiacere nessuno e soprattutto per scontentare noi italiani", ha detto ancora Conte, nell'annunciare il voto ... Che ci stiamo riflettendo su Anche sul Mes ...migranti e Mes in vista del Consiglio europeo del 29-30 giugno; lui non trova di meglio da fare che ricevere il leghista Mario Conte per discutere di tangenziali e rete fognaria… Volete una ...