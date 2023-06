Mes | capigruppo Camera conferma data | 30 Giugno ddl ratifica in aula

La discussione generale sul Disegno di legge di ratifica sul meccanismo europeo di stabilità arriverà in aula della Camera dopodomani, venerdì 30 giugno. Lo ha deciso la conferenza deidi Montecitorio, terminata poco fa. 28 giugno 2023...del nuovo. Avviare, non concludere. Tantomeno arrivare al voto. I lavori nell'emiciclo partiranno, ma poi si chiederà il rinvio dell'esame. A settembre. È questa la posizione che i...... alla fine, ieri in cdm), il caso Santanché (rinviato), la partita del(idem) e molte altre ... La conferenza deidi Palazzo Madama, sondata la disponibilità dell'interessata, fissa l'...

