... contro il 90,4% di quello dei papà; con due figli minori scende addirittura al 56,1%,i ... Interessante notare invece come trauomini il 78% delle dimissioni sia legato al passaggio ad un'...Il 4 agosto è invece il turno di Rai 3 conappuntamenti con la grande opera lirica all'Arena di Verona. Il 27 agosto debutta poi su Rai 3 il nuovo programma intitolato Genio Italico ,il ......Grid View mostra l'intera stanza con primi piani su ogni persona. Si integra con Zoom Rooms Smart Gallery, Microsoft IntelliFrame, funziona conapplicativi per videochiamate e video ...

Malattia e infortuni, come proteggersi nei primi 30 giorni ... Enpam

Gli italiani non fanno più figli ... con due figli minori scende addirittura al 56,1%, mentre i padri che lavorano sono ancora di più (90,8%), con un divario che sale a 34 punti percentuali. Quando il ...I nuovi dati FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia: 30 milioni di atti illeciti in più, +26% per gli eventi sportivi live.