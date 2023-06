“Memorial dell’Amicizia” | a Pellezzano il torneo per ricordare Antonio | Salvatore | Luigi e Vincenzo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 1 luglio 2023 dalle ore 19 presso il campo di calcio Nikè, nel comune di, ci sarà il consueto appuntamento annuale con il ““, organizzato dai ragazzi del rione dei Greci di Salerno perquattro loro amici prematuramente scomparsi:Carfagno,Maiorano,di Giuseppe eLiguori. “Quando oltre allo sport ci sono valori profondiche vanno oltre anche quando un amico ci lascia prematuramente… Sono sempre vivi e in mezzo a noi e ricordarli attraverso lo sport che più amavamo fa si che in quella serata sembra che sono in campo assieme a noi a gioire per un gol come a quando eravamo piccoli e la vita aveva un sapore ...

Non nacque, però, un: una manifestazione in ricordo di una morte. Fu creato un Festival della musica,, delle arti. Nel suo nome : con quanto fu e amò in vita. I genitori di ...... all'amore per i bambini e al valoreche fa ... Al 9°Michele Talluto hanno partecipato come protagonisti ...Si è concluso domenica 25 giugno il primo"Aldo Oddovero" , torneo di calcio a 8 organizzato dal ...condivisione ed. ... per la gran parte, sempre sul filo'equilibrio e, spesso, ...