Meloni | “Wagner? Ha fatto emergere difficoltà del sistema di potere di Putin | non è vero che in Ucraina va tutto bene come sostiene Mosca”

...L'obiettivo del 2% è stato più volte ribadito dalla presidente del Consiglio Giorgiae dal ... leggi anchee F - 16: perché siamo più vicini a una guerra nucleare in Europa Articolo ...Nel fondo spicca il retroscena sulla marcia dellasu Mosca ('Voleva uccidere tutti'). 'La ... Nel fondo spicca il Consiglio Ue, che si terrà a breve ('Bce, Mes, Pnrr: il mal d'Europa di...non rinvia gli unici due appuntamenti inamovibili : la comunicazioni al Parlamento (stamani ...giovedì e venerdì che ha stravolto l'ordine del giorno dopo il tentato golpe in Russia della...

Wagner, Meloni convoca i ministri. Tajani: "Nessuna evacuazione di italiani" RaiNews

Giorgia Meloni ha parlato anche del conflitto in Ucraina e di Mosca durante le comunicazioni alla Camera dei deputati in vista della riunione del Consiglio ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “L’Italia ha seguito con grande attenzione insieme ai suoi alleati gli sviluppi della crisi interna alla Federazione russa. Senza volerci addentrare in commenti su fatti in ...