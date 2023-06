Meloni | sul Mes polemiche inutili | c' è l' interesse nazionale

... danneggiate marginalmente dalla furia di vento e acqua che si è abbattutacentro Italia nel ... Nove mesi più tardi, Giorgialo indica come governatore, ruolo in cui l'economista si insedierà ...I lavori sono iniziati con un messaggio del premier Giorgia: A che punto siamo. I numeri, ... Commentando i dati di un sondaggio realizzatotema, Fabrizio Masia (EMG Different) ha dimostrato ...Mes,: 'Prima questione di metodo per interesse nazionale'Mesnon arretra : 'Non reputo utile all'Italia alimentare una polemica internaMes. L'interesse dell'Italia è ...

Mes: Meloni, prima questione di metodo per interesse nazionale Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) “C’è chiarezza nei contenuti e nella visione dell’Italia che torna centrale nelle relazioni internazionali. Mi sembra che la Presidente Meloni abbia ribadito oggi che ragionare in una ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ una partita complessa, sulla quale io credo che l’Italia abbia obiettivi condivisi da gran parte delle forze politiche e che sono stati oggetto di sostegno bipartisan già con i ...