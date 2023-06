Meloni | sicurezza e libertà della nazione con Ue e nato

Ricordando anche che la difesa dellae della libertà "non può prescindere dal ... L'immigrazione Poiha espresso cordoglio per la tragedia dei migranti sulle coste greche. E ha ...La difesa dellae della libertà non può prescindere dal partenariato strategico fra Ue e ... Aumento tassi può fare più danni dell'inflazione Tra i temi affrontati da, anche la politica ...La difesa dellae della libertà non può prescindere dal partenariato strategico fra Ue e Nato. E' l'incipit delle comunicazioni alla Camera di Giorgia. La premier, in vista del ...

Meloni alla Camera: sicurezza e libertà della nazione con Ue e Nato TGLA7

Per Meloni è «giusto combattere con decisione» l’inflazione ... dato il via libera alla riforma del Fondo Salva Stati che comprende anche la rete di sicurezza per il Fondo di risoluzione unico delle ...La premier alla Camera per le comunicazioni prima del Consiglio europeo. Sui migranti "la difesa dei confini esterni è l'aspetto ...