Meloni | «Non è il momento di ratificare il Mes» Gentiloni | «Discutere non esclude la ratifica»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La premier è intervenuta in aula in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. Sui migranti ha sottolineato: «L’immigrazione irregolare di massa non ha nulla di umano»

"C'e' anche - ha spiegato- un coinvolgimento in atto dei Paesi che sono interessati. Mi dispiace che si dica: "No,esiste niente,si capisce niente'. Offro volentieri qualche elemento in piu'. Io ho spiegato ...Roma, 28 giugno 2023 "Sono d'accordo con quanto diceva Helmut Kohl, occorre governareguardando i sondaggi, ma questo è un privilegio dei governi che hanno un orizzonte lungo ed è ...Giorgia...Roma, 28 giugno 2023 "Io nel meritoho cambiato idea sul Mes, ma stamattina ho parlato di metodo. Ha senso procedere a una ratifica ... le parole di Giorgianel corso della replica alla ...

Meloni contro la Bce: «Mi assumo la responsabilità di non ratificare il Mes». E attacca la Bce sull’aumento... Corriere della Sera

‘non siamo marziani', ‘non faremo mancare il nostro sostegno a Zekelensy'. Ma per esempio qual è la posizione di Meloni sul rinnovo dell'accordo della Via della Seta Nessuno lo sa. Domani in ...Luca Ciriani, che dovrebbe curare i Rapporti con il parlamento, ancora una volta scavalcato: nel Consiglio dei ministri finiscono due dl non previsti, col rischio di non fare in tempo a convertirli in ...