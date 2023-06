Meloni | Non accetteremo soldi che trasformino l' Italia in un campo profughi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - "Non avrei mai accettato di essere pagata per trasformare l'nel, quello che abbiamo chiesto e ottenuto" da Bruxelles "è che le risorse vadano ad alimentare un fondo per difendere i confini esteri, non per gestire l'immigrazione illegale ma per contrastarla". La premier Giorgia, alla Camera, ha tenuto una lunga relazione in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. "L'Europa, oggi, riconosce finalmente che la stabilità dei Paesi del Nord Africa, è anche un problema del nostro continente", ha aggiunto. "Ma serve anche un segnale del Consiglio europeo per consolidare con ulteriori progressi, in vista del negoziato col Parlamento europeo, l'intesa che è stata raggiunta al Consiglio Giustizia e Affari Interni sulle proposte di regolamento in materia di asilo e migrazione volte a ...

Nove mesi più tardi, Giorgialo indica come governatore, ruolo in cui l'economista si ... in una intervista a Le Monde, sosteneva che la Bce era "lontana" dalla fine del suo rialzo dei tassi,...... la migrazione di massaha niente di umano e solidale colpisce i piu' deboli e fragili a partire da chi avebbe diritto a essere accolto. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, ...... lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue del 29 e 30 giugno a Bruxelles. "Una civiltà come la nostrapuò lasciare agli ...

Processo a Saviano per diffamazione di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio non sarà sentita Adnkronos

Roma, 28 giu. (askanews) - 'Non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari come ad ...Non si può non considerare il rischio che l'aumento costante dei tassi sia una cura più dannosa della malattia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del ...