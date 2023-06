Meloni | Non accetteremo soldi che trasformino l' Italia in un campo profughi

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - "Non avrei mai accettato di essere pagata per trasformare l'nel, quello che abbiamo chiesto e ottenuto" da Bruxelles "è che le risorse vadano ad alimentare un fondo per difendere i confini esteri, non per gestire l'immigrazione illegale ma per contrastarla". La premier Giorgia, alla Camera, ha tenuto una lunga relazione in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. "L'Europa, oggi, riconosce finalmente che la stabilità dei Paesi del Nord Africa, è anche un problema del nostro continente", ha aggiunto. "Ma serve anche un segnale del Consiglio europeo per consolidare con ulteriori progressi, in vista del negoziato col Parlamento europeo, l'intesa che è stata raggiunta al Consiglio Giustizia e Affari Interni sulle proposte di regolamento in materia di asilo e migrazione volte a ...