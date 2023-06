(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 "Vi sarà un riferimento anche alla ferma condanna del Consiglio europeo dei violenti incidenti nel nord dela fine maggio e alla necessità di un'immediata de-escalationtensione e di ripresa del dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina. Confermo l'impegno italiano per la pace e la stabilità dele di tutta l'area dei Balcani occidentali, a cui stiamo dedicando molta, molta energia. E voglio a questo proposito ribadire l'italiana per l'di fine maggio a danno che haancheitaliani. A loro, come a tutti gli uomini e le donne in uniforme che onorano il tricolore difendendo ovunque nel mondo pace e democrazia, va il nostro grazie a nome dell'Italia intera", le parole di ...

però, anche per non strappare del tutto con i territori alluvionati, ha deciso di affidarsi ... Ecco il dato che testimonia l'del popolo italiano", annuncia trionfante Angelo Bonelli....è dal canto suo una che se mastica amaro non lo fa vedere. La premier sa fin troppo bene che se ti trovi nella sua posizione devi essere più bravo ad ingoiare rospi che a sudare...Basta indifferenza e ripetitori spenti Secondo, intorno alla data 'c'è stata indifferenza", "... Una sorta di "a intermittenza che dura lo spazio di una notizia e poi scompare molto ...

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno.Molti sono i guai che assillano il governo e la sua maggioranza, in questi giorni: la nomina di Figliuolo a commissario per la ricostruzione ...