(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - "L'Italia continuerà a sostenere gli sforzi" affinché irussi, "a partire dalla deportazione dei bambini ucraini" in, "questa vicenda, da madre, mi ha segnato molto". Lo ha detto la premier Giorgianelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. "Sono emerse le difficoltà del sistema di Putin ed è stata smontata la narrazione" per cui l'offensivain Ucraina "sta andando bene" ha aggiunto, "L'Unione europea confermerà il sostegno a Kiev. La posizione italiana è riconosciuta e apprezzata e rafforza il nostro ruolo. Difendere l'Ucraina significa difendere l'Italia". Con la Cina equilibrio, ma non sudditanza "Il rapporto con la Cina non deve essere ostile ma maggiormente ...

Così la premieralla Camera in vista del Consiglio Ue. Occorre perseguire tutti icommessi "penso su tutti al rapimento e alla deportazione in Russia di migliaia di bambini ucraini. Da ...L'Ucraina e la Russiaha poi ribadito il convinto sostegno del governo e dell'Unione Europea ... "L'Italia continuerà a sostenere gli sforzi volti a garantire che iinternazionali ...La Legge Mancino del 1993 contro id'odio formalmente sanziona il ricorso a simbologie ... la premier Giorgiarivendica spesso come propria l'eredità politica di Giorgio Almirante, che ...

Meloni: "I crimini della Russia siano perseguiti" AGI - Agenzia Italia

In vista del Consiglio Ue, la premier parla alla Camera anche dei rapporti con la Cina e dello standing dell'Italia ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno.