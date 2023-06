Meloni | «Dalla Ue non accetteremo soldi che trasformino l’Italia nel campo profughi d’Europa»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo: «Migrazioni tema centrale di questo vertice». Confermato il pieno sostegno all’Ucraina: «sarà protagonista della ricostruzione»

L'immigrazione Poiha espresso cordoglio per la tragedia dei migranti sulle coste greche. E ha rinnovato l'impegno "a stroncare il disumano traffico di esseri umani che continua a mietere ...Non sono fra quelli che pensano che un politico debba sempre astenersidenuncia penale. Maè diventata la persona più potente d'Italia, eppure ancora incapace di calarsi nei vestiti ...... le immagini e i racconti delle violenze sui subsahariani 'Sosteniamo ingresso Ucraina nell'Ue' Nel suo discorso,ha toccato anche la questione dell'Ucraina: 'Lo strumento proposto...

Migranti, Meloni: "Stroncheremo in ogni sede il traffico di vite" - Meloni: la chiara posizione dell'Italia è a sostegno di Kiev - Meloni: la chiara posizione dell'Italia è a sostegno di Kiev RaiNews

“Non reputo utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes ...Roma, 28 giu – "Sosteniamo il processo europeo della Moldavia, incoraggiandola ad adempiere alle condizioni richieste dalla Ue. Non mi piace parlare di processo di allargamento, ma di riunificazione, ...