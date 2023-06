Meloni contro la Bce | «Mi assumo la responsabilità di non ratificare il Mes» E attacca la Bce sull’aumento dei tassi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo: «Dalla Ue non accetteremo soldi che trasformino l’Italia nel campo profughi d’Europa». Confermato il pieno sostegno all’Ucraina: «L’Italia sarà protagonista della ricostruzione»

Meloni contro la Bce: «Mi assumo la responsabilità di non ratificare il Mes». E attacca la Bce sull’aumento... Corriere della Sera

Per la presidente del Consiglio l'aumento costante dei tassi può finire per colpire le nostre economie. Tajani rincara: "Quel che dice Lagarde ...Giorgia Meloni chiama in causa la vicenda dello ‘speronamento’ da parte della nave Sea Watch, che in realtà non c’è mai stato, e ...