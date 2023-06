Meloni alla Camera | “Stop alle polemiche sul Mes”

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In vista del Consiglio europeo la presidente del Consiglio, Giorgiaha affrontatotematiche ingenti rispetto all’agenda politica italiana.sul Mes Nelle comunicazioni della premier, il Mes è uno dei temi principali: “Non reputo utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad L'articolo proviene da Il Difforme.