Meloni a muso duro contro la Bce E sul Mes meno polemiche e più lucidità

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Se ci sono due grane d’estate per Giorgia, quelle sono il Mes e il costo del denaro. C’era attesa alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. Perché in molti scommettevano, a buon vedere, che nell’esposizione del capo del governo non potessero mancare dei passaggi dedicati a due questioni di stretta, strettissima, attualità. Punto primo, il Meccanismo europeo di stabilità (qui l’intervista all’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria). L’ESTATE DEL MES I fatti raccontano che l’Italia è l’unica firma mancante in Europa sul trattato che riforma e regola il Mes, introducendo il backstop, ovvero il fondo supplementare per le crisi bancarie. Ma raccontano anche il governo a trazione Fratelli d’Italia da mesi chiede a Bruxelles un ulteriore ammorbidimento delle regole del nuovo patto di Stabilità formato guerra, pandemia e ...