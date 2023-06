Medicina | salute ed estate | le indicazioni del chirurgo dei vip Antonio Franco

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Roma, 28 giugno 2023) - Roma, 28 giugno 2023 - L'2023 è finalmente arrivata. Tantissime persone si sono presentate all'appuntamento sotto l'ombrellone in perfetta forma. Nei mesi precedenti all'arrivo della calda stagione anche diversi personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale avevano dedicato molto tempo alla palestra, alla dieta e anche alla chirurgia estetica e plastica. Negli ultimi decenni la chirurgia estetica, come d'altronde quella plastica, ha conquistato anche la gente comune. Perché si ricorre ai trattamenti e alla chirurgia estetica? A rispondere è il dottoredi Aesthetic. Ha 29 anni ed è uno dei medici più apprezzati e seguiti d'Italia. Ha un profilo personale Instagram che vanta quasi 100mila followers, il cui account è @draesthetic, e ...

Amref Health Africa adotta la One Health sin dal 2005 , quando ha avviato le prime cliniche mobili di One Medicine per portare servizi integrati diveterinaria alle comunità ......di robot più sostenibili e utili alle sfide legate alla salvaguardia dell'ambiente e alla...saranno affrontati i temi della bioispirazione e delle tecnologie bioibride nei campi dellae ...Preservare il gatto dai parassiti interni (endoparassiti) ed esterni (ectoparassiti) è uno dei principali elementi dellapreventiva , al fine di garantire un buono stato dial ...

Olidata digitalizza la medicina: ora la salute si cura con l'AI - Economy Magazine

Quanto alle liste d'attesa, queste "si combattano incentivando di più gli operatori a lavorare nel Ssn. Ma anche però con l'appropriatezza, lo scorso anno i presidenti delle Regioni hanno rilevato que ...“Leggiamo con preoccupazione gli articoli pubblicati su importanti testate giornalistiche secondo cui i giovani medici di medicina generale preferirebbero abbandonare la convenzione con il SSN a favor ...