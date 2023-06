Mcc | Cdp e Adepp | al via il Fondo di garanzia da 5 | 4 mln € dedicato ai professionisti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Mediocredito Centrale, gestore deldiper le Pmi, nell’ambito della Sezione speciale istituita da Cassa Depositi e Prestiti, ha avviato l’operatività delle Sottosezioni, finanziate con 5,4 milioni di euro da sette casse professionali aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati. Le Sottosezionidella Sezione speciale Cdp hanno l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal, fino al 90% per la riassicurazione e fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria per ladiretta. In particolare, nell’attuale contesto di applicazione della disciplina transitoria del, l’aumento riguarda tutte le operazioni di riassicurazione, che prevedono ...

e Banca Sella punteranno 100 milioni di euro su un fondo destinato a emettere prodotti basati su un "Sustainability - linked Basket Bond" e a moltiplicare tale somma fino a raddoppiarla ...Il coordinamento del programma è di Banca Sella, mentreagiscono come anchor investor. Le quote di partecipazione sono del 40% die 20% di Banca Sella. Al programma partecipa la ...e Banca Sella punteranno 100 milioni di euro su un fondo destinato a emettere prodotti basati su un "Sustainability - linked Basket Bond" e a moltiplicare tale somma fino a raddoppiarla ...

MCC CDP

Il Mediocredito centrale (Mcc), gestore del Fondo di garanzia per le Pmi (Fondo), nell'ambito della Sezione speciale istituita da Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha avviato l'operatività delle sottos ...Al via il nuovo programma da 100 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle PMI e Mid-Cap italiane, connessi a target ESG, grazie all'estensione del basket bond lanciato da Sella nel 2021, c ...