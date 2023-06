Maxi sequestro dei finanzieri da 1 | 2 milioni di euro a Ischia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito stamattina unpreventivo di beni da 1,2dinei confronti di cinque imprenditori indagati, tra l'altro, per i reati di bancarotta ...

La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito stamattina unpreventivo di beni da 1,2 milioni di euro nei confronti di cinque imprenditori indagati, tra l'altro, per i reati di bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute. Il provvedimento ...'Continuum Bellum', l'operazione antidroga dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria 'lascia' per qualche ora i Lattari e si estende all'Avellinese,...Le Forze dell'Ordine hanno eseguito un decreto dipreventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, a carico di 20 persone individuate quali occupanti abusivi di 19 immobili all'...

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito stamattina un sequestro preventivo di beni da 1,2 milioni di euro nei confronti di cinque imprenditori indagati, tra l'altro, per ...